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Байден з задоволенням відвідає Україну, коли буде можливість, - Зеленський

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Україна, Середа 15 лютого 2023 16:39
Байден з задоволенням відвідає Україну, коли буде можливість, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден залюбки відвідає Україну, коли буде така можливість.

Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Іноді ми зустрічаємось з Байденом. Ви знаєте, ми запрошували президента. І коли у нього буде можливість, він з задоволенням відвідає нашу країну. Це важливий сигнал підтримки нашого суспільства", - заявив Зеленський.

Крім того, президент наголосив, що на сьогодні є різні засоби спілкування, й за допомогою них вони з американським президентом постійно підтримують зв'язок. Зеленський також окремо подякував Сполученим Штатам за допомогу, яку вони надали для України.

Нагадаємо, нещодавно Байден розповів, чи планує він візит в Україну.

Крім того, про те, як США підтримують нашу країну і скільки триватиме ця допомога, - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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