Байден з задоволенням відвідає Україну, коли буде можливість, - Зеленський

Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Іноді ми зустрічаємось з Байденом. Ви знаєте, ми запрошували президента. І коли у нього буде можливість, він з задоволенням відвідає нашу країну. Це важливий сигнал підтримки нашого суспільства", - заявив Зеленський.

Крім того, президент наголосив, що на сьогодні є різні засоби спілкування, й за допомогою них вони з американським президентом постійно підтримують зв'язок. Зеленський також окремо подякував Сполученим Штатам за допомогу, яку вони надали для України.