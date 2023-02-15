Байден с удовольствием посетит Украину, когда будет возможность, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Иногда мы встречаемся с Байденом. Вы знаете, мы приглашали президента. И когда у него будет возможность, он с удовольствием посетит нашу страну. Это важный сигнал поддержки нашего общества", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что на сегодняшний день есть разные средства общения, и с помощью них они с американским президентом постоянно поддерживают связь. Зеленский также поблагодарил Соединенные Штаты за помощь, которую они предоставили для Украины.