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Байден с удовольствием посетит Украину, когда будет возможность, - Зеленский

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Украина, Среда 15 февраля 2023 16:39
Байден с удовольствием посетит Украину, когда будет возможность, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Джо Байден охотно посетит Украину, когда будет такая возможность.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Иногда мы встречаемся с Байденом. Вы знаете, мы приглашали президента. И когда у него будет возможность, он с удовольствием посетит нашу страну. Это важный сигнал поддержки нашего общества", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что на сегодняшний день есть разные средства общения, и с помощью них они с американским президентом постоянно поддерживают связь. Зеленский также поблагодарил Соединенные Штаты за помощь, которую они предоставили для Украины.

Напомним, недавно Байден рассказал, планирует ли он визит в Украину.

Кроме того, о том, как США поддерживают нашу страну и сколько будет продолжаться эта помощь, – в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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