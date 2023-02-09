Байден про можливість візиту в Україну: Є ймовірність, що я поїду до Польщі, але це все

Президент США Джо Байден заявив, що він може поїхати до Польщі у найближчому майбутньому, проте інші поїздки, як, наприклад в Україну, не заплановані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Михайла Комадовського .

"Я ще не прийняв рішення, коли я їду до Польщі або навіть чи точно я їду до Польщі", - сказав Байден.

До того ж, на запитання, чи відвідає він Україну, президент США відповів: "Є ймовірність, що я можу поїхати до Польщі, але це все".

Нагадаємо, Байдан планує відвідати Польщу наприкінці лютого. Візит може збігтися з річницею вторгнення Росії в Україну.

Раніше також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський може у Польщі зустрітися з Байденом та Анджеєм Дудою. Проте

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