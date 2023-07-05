ua ru
Ср, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден заблокував призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України, - Telegraph

Новость на русском →
Середа 05 липня 2023 19:09
Байден заблокував призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України, - Telegraph Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент США Джо Байден заблокував кандидатуру міністра оборони Британії Бена Воллеса на посаду генсека НАТО нібито через те, що Лондон почав просувати ідею навчання українських пілотів на F-16 без згоди Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Відомо, що Воллес вважався одним із фаворитів на посаду генсека НАТО у разі відставки Єнса Столтенберга.

Зазначається, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак "наполегливо лобіював" кандидатуру Воллеса, коли він зустрівся з Байденом у Вашингтоні. Пізніше президент США сказав, що у Британії є "дуже кваліфікована особа" для цієї роботи, але не запропонував свою підтримку.

За даними видання, Байден не підтримав призначення Воллеса генсеком НАТО через те, що Британія почала активно просувати ідею навчання українських пілотів на літаках F-16. Країна також сформувала коаліцію з іншими партнерами щодо передачі винищувачів України, проте не отримала попередньої згоди США.

Підкреслюється, що це був не перший випадок, коли Британія робить сміливий крок у питаннях озброєння для України, сподіваючись, що США наслідують її приклад.

При цьому США контролюють ліцензію на експорт F-16, а небажання Білого дому відправляти винищувачі до Києва кинуло виклик для інших країн, які експлуатують ці літаки.

Водночас Британія не може постачати Києву F-16, оскільки не володіє ними.

Претенденти на пост глави НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очолює Альянс з жовтня 2014 року. Він неодноразово заявляв, що не хотів би залишатись на посаді, але йому не могли знайти гідну заміну.

Країни-члени Альянсу обговорювали різні варіанти наступників Столтенберга. Серед можливих претендентів був і міністр оборони Британії Бен Воллес. Його не обрали, адже США були проти такої кандидатури.

ЗМІ писали про прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте як про наступника Столтенберга, проте він вже двічі відмовлявся від цієї посади.

Також ходили чутки про призначення генсеком голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, яку підтримує Байден, прем'єра Данії Метте Фредеріксен, очільниці уряду Естонії Каї Каллас та прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

При цьому вчора члени НАТО домовилися продовжити мандат Столтенберга ще на рік до 1 жовтня 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Великобританія
NEWS
Чим загрожує пошкодження реакторів на ЗАЕС: відповідь експерта
Чим загрожує пошкодження реакторів на ЗАЕС: відповідь експерта
DAILY
Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії