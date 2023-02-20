Байден їде до Польщі через рік війни в Україні: Bloomberg розкрив мету візиту

Байден відвідає Польщу напередодні річниці вторгнення Росії в Україну. Минулий візит американського президента до Польщі був у березні 2022 року. Тоді Байден заявив про підтримку України та засудив російського диктатора Володимира Путіна.

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Близькість до зони бойових дій підвищує перспективу того, що він може відвідати країну вперше після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року", - додають автори.

Польща

Польща від початку російського вторгнення стала одним з головних союзників України та США у рамках НАТО.Вашингтон оцінює роль Варшави як активного прихильника постачання зброї в Україну, на відміну від Німеччини.

Польща стала логістичним хабом для України, а

лідерами Бухарестської дев'ятки - союзниками зі східного флангу НАТО.