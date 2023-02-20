Байден едет в Польшу через год войны в Украине: Bloomberg раскрыл цель визита

Байден посетит Польшу в канун годовщины вторжения России в Украину. Прошлый визит американского президента в Польшу был в марте 2022 года. Тогда Байден заявил о поддержке Украины и осудил российского диктатора Владимира Путина.

Близость к зоне боевых действий повышает перспективу того, что он может посетить страну впервые после вторжения России 24 февраля 2022", - добавляют авторы.

Польша

Польша с начала российского вторжения стала одним из главных союзников Украины и США в рамках НАТО. Вашингтон оценивает роль Варшавы как активного сторонника поставки оружия в Украину, в отличие от Германии.

Польша стала логистическим хабом для Украины, а

лидерами Бухарестской девятки - союзниками с восточного фланга НАТО.