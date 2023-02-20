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Байден едет в Польшу через год войны в Украине: Bloomberg раскрыл цель визита

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден сегодня прибудет в Польшу. Цель его визита - закрепить поддержку Украины и провести встречи с союзниками НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Байден посетит Польшу в канун годовщины вторжения России в Украину. Прошлый визит американского президента в Польшу был в марте 2022 года. Тогда Байден заявил о поддержке Украины и осудил российского диктатора Владимира Путина.

Близость к зоне боевых действий повышает перспективу того, что он может посетить страну впервые после вторжения России 24 февраля 2022", - добавляют авторы.

Польша

Польша с начала российского вторжения стала одним из главных союзников Украины и США в рамках НАТО. Вашингтон оценивает роль Варшавы как активного сторонника поставки оружия в Украину, в отличие от Германии.

Польша стала логистическим хабом для Украины, а

лидерами Бухарестской девятки - союзниками с восточного фланга НАТО.

Напомним, президент США Джо Байден посетил Польшу в марте прошлого года, где выступил с обращением по поводу войны в Украине.

Детальнее о том, что делают США для Украины и почему останутся с ней до победы - в материале РБК-Украина.

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