Байден выступил с заявлением по поводу войны в Украине: первые подробности

Что сказал Байден в своей речи:

Если мы будем бездействовать, то ситуация в Украине будет только ухудшаться.

Путин может положить конец этой войне в любой момент, ведь именно Россия является агрессором.

Пока российская агрессия будет продолжаться, мы будем продолжать оказывать военную помощь Украине.

Оружие, о котором мы заявляли две недели назад, уже на Украине.

В Конгресс направлена заявка на выделение дополнительных средств на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине .

. В Конгресс направлен проект закона о конфискации активов российских олигархов и их передаче Украине .

. Заявления России о том, что против нее воюет НАТО, не что иное, как попытка оправдания своего провала в Украине.

Нельзя делать необоснованные заявления о ядерном оружии, потому что это безответственно.

Как анонсировали в Белом доме, в своей речи Байден планировал рассказать американцам о борьбе Украины с Россией, а также анонсировать новые шаги Вашингтона на поддержку украинского народа.

В частности, ожидалось, что Байден представит проект закона, который позволит передать Украине арестованные активы российских олигархов. Предложения президента США будут позволять арестовывать имущество, которые российские бизнесмены используют для обхода санкций.

Кроме того, была информация, что Байден попросит у американского Конгресса еще 33 млрд долларов в помощь Украине. Большая часть этих средств должна пойти на вооружение, которое будет отправлено Украине.