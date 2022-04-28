Байден виступив з заявою щодо війни в Україні: перші подробиці

Президент США Джо Байден виступив з промовою щодо повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже 64-й день. Американський лідер висловив свою підтримку українцям, які боронять свою землю від російських загарбників.
Перші подробиці з промови Байдена, читайте нижче у матеріалі РБК-Україна.
Що сказав Байден у своїй промові:
Як анонсували у Білому домі, у своїй промові Байден планував розповісти американцям про боротьбу України з Росією, а також анонсувати нові кроки Вашингтону на підтримку українського народу.
Зокрема, очікувалося, що Байден представить проект закону, який дозволить передати Україні арештовані активи російських олігархів. Пропозиції президента США дозволятимуть арештовувати майно, які російські бізнесмени використовують для обходу санкцій.
Крім того, була інформація, що Байден попросить в американського Конгресу ще 33 млрд доларів на допомогу Україні. Більша частина цих коштів має піти на озброєння, яке відправлять Україні.
Нагадаємо, сьогодні Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про ленд-ліз для України, який має прискорити надання військової допомоги.
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