Байден выступил против признания России страной-спонсором терроризма

Как информирует издание, на вопрос одного из журналистов на пресс-конференции в Белом доме, должна ли Россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден кратко ответил: "Нет".

При этом от дополнительных комментариев на этот счет американский лидер воздержался.

Напомним, ранее украинские власти активизировали призыв к мировому сообществу признать Россию страной-спонсором терроризма.

Добавим, что в Сенате США одобрили признание России спонсором терроризма. Данный статус повлечет за собой дополнительные жесткие санкции, но американская процедура еще до конца не пройдена.

Между тем недавно Госдеп США неофициально проинформировал Конгресс, что у него есть опасения по поводу негативных последствий возможного включения России в список спонсоров терроризма.

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