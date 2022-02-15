Байден выступил с обращением о ситуации вокруг Украины: что сказал
Президент США Джо Байден вечером 15 февраля выступил с обращения об угрозе нового вторжения России в Украину. Байден призвал Россию к дипломатическому урегулированию этой ситуации.
РБК-Украина собрало главные заявления американского президента.
Что сказал Байден в своем обращении по поводу Украины:
- США готовы, как к продолжению дипломатии, так и к решительному ответу на агрессию РФ;
- Вашингтон готов зафиксировать письменные договоренности с Москвой по так называемым "гарантиям безопасности", но если они будут достигнуты;
- США не готовы отказаться от принципа, что страны сами выбирают в каком альянсе или союзе быть;
- США не видят подтверждений заявлений по отводу российских войск от границ Украины;
- США, НАТО и Украина не представляют угрозу России;
- США не будут отправлять войска в Украину и не хотят прямой конфронтации с РФ, но в случае угрозы американцам - будут реагировать;
- Россию ждут мощные санкции в случае нападения на Украину, в частности под удар попадут финансовые учреждения и "Северный поток-2";
- Санкции против РФ ударят по США, в частности могут вырасти цены на топливо, но Вашингтон готов заплатить такую цену.