UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден выступил с обращением о ситуации вокруг Украины: что сказал

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден вечером 15 февраля выступил с обращения об угрозе нового вторжения России в Украину. Байден призвал Россию к дипломатическому урегулированию этой ситуации.

РБК-Украина собрало главные заявления американского президента.

Что сказал Байден в своем обращении по поводу Украины:

  • США готовы, как к продолжению дипломатии, так и к решительному ответу на агрессию РФ;
  • Вашингтон готов зафиксировать письменные договоренности с Москвой по так называемым "гарантиям безопасности", но если они будут достигнуты;
  • США не готовы отказаться от принципа, что страны сами выбирают в каком альянсе или союзе быть;
  • США не видят подтверждений заявлений по отводу российских войск от границ Украины;
  • США, НАТО и Украина не представляют угрозу России;
  • США не будут отправлять войска в Украину и не хотят прямой конфронтации с РФ, но в случае угрозы американцам - будут реагировать;
  • Россию ждут мощные санкции в случае нападения на Украину, в частности под удар попадут финансовые учреждения и "Северный поток-2";
  • Санкции против РФ ударят по США, в частности могут вырасти цены на топливо, но Вашингтон готов заплатить такую цену.

Напомним, в Кремле прокомментировали информацию о возможном вторжении РФ в Украину.

Добавим, вчера на фоне угрозы со стороны РФ к украинцам обратился президент Владимир Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф БайденВторжение России в Украину