Байден виступив зі зверненням щодо ситуації довкола України: що сказав
Президент США Джо Байден ввечері 15 лютого виступив зі звернення щодо загрози нового вторгнення Росії в Україну. Байден закликав Росію до дипломатичного врегулювання цієї ситуації.
РБК-Україна зібрало головні заяви американського президента.
Що сказав Байден у своєму звернення з приводу України:
- США готові, як до продовження дипломатії, так і до рішучої відповіді на агресію РФ;
- Вашингтон готовий зафіксувати письмові домовленості з Москвою щодо так званих "гарантій безпеки", але якщо вони будуть достягнуті;
- США не готові відмовитися від принципу, що країни самі вибирають в якому альянсі чи союзі бути;
- США не бачать підтверджень заяв щодо відведення російських військ від кордонів України;
- США, НАТО та Україна не становлять загрозу Росії;
- США не відправлятимуть війська в Україну та не хочуть прямої конфронтації з РФ, але у разі загрози американцям - будуть реагувати;
- Росію чекають потужні санкції у разі нападу на Україну, зокрема під удар потраплять фінансові установи та "Північний потік-2";
- Санкції проти РФ ударять по США, зокрема можуть зрости ціни на пальне, але Вашингтон готовий заплатити таку ціну.