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Байден виступив зі зверненням щодо ситуації довкола України: що сказав

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден ввечері 15 лютого виступив зі звернення щодо загрози нового вторгнення Росії в Україну. Байден закликав Росію до дипломатичного врегулювання цієї ситуації.

РБК-Україна зібрало головні заяви американського президента.

Що сказав Байден у своєму звернення з приводу України:

  • США готові, як до продовження дипломатії, так і до рішучої відповіді на агресію РФ;
  • Вашингтон готовий зафіксувати письмові домовленості з Москвою щодо так званих "гарантій безпеки", але якщо вони будуть достягнуті;
  • США не готові відмовитися від принципу, що країни самі вибирають в якому альянсі чи союзі бути;
  • США не бачать підтверджень заяв щодо відведення російських військ від кордонів України;
  • США, НАТО та Україна не становлять загрозу Росії;
  • США не відправлятимуть війська в Україну та не хочуть прямої конфронтації з РФ, але у разі загрози американцям - будуть реагувати;
  • Росію чекають потужні санкції у разі нападу на Україну, зокрема під удар потраплять фінансові установи та "Північний потік-2";
  • Санкції проти РФ ударять по США, зокрема можуть зрости ціни на пальне, але Вашингтон готовий заплатити таку ціну.

Нагадаємо, у Кремлі прокоментували інформацію про можливе вторгнення РФ в Україну.

Додамо, вчора на тлі загрози з боку РФ до українців звернувся президент Володимир Зеленський.

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