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Байден ввів санкції проти чотирьох ізраїльтян: стала відома причина

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден запровадив санкції проти чотирьох ізраїльтян. Вони звинувачуються у причетності до насильства поселенців на Західному Березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відкинув пропозицію.

До речі, про пропозицію Ізраїлю до ХАМАС знову призупинити бойові дії стало відомо ще минулого тижня.

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