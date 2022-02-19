Байден во второй раз выступил по ситуации вокруг Украины: что сказал

Президент США Джо Байден вечером 18 февраля выступил с речью о ситуации вокруг обострения агрессии России против Украины. Байден рассказал американцам и миру самую свежую информацию.
РБК-Украина рассказывает, что сказал президент США в своей речи.
Главные заявления Байдена по Украине и России:
Напомним, вчера на Донбассе началось серьезное обострение ситуации, боевики начали массированные обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ.
Сегодня главари боевиков объявили эвакуацию населения ОРДЛО в РФ, но, как оказалось, видеообращение они записали два дня назад.