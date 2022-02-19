Байден вдруге виступив щодо ситуації довкола України: що сказав

Президент США Джо Байден ввечері 18 лютого виступив з промовою щодо ситуації довкола загострення агресії Росії проти України. Байден розповів американцям та світу найсвіжішу інформацію.
РБК-Україна розповідає, що сказав президент США у своїй промові.
Головні заяви Байдена щодо України та Росії:
Нагадаємо, вчора на Донбасі розпочалося серйозне загострення ситуації, бойовики розпочали масовані обстріли населених пунктів та позицій ЗСУ.
Сьогодні ватажки бойовиків оголосили евакуацію населення ОРДЛО в РФ, але, як виявилося, відеозвернення вони записали два дні тому.