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Байден виступив за спрощення процедури вступу України до НАТО, - EFE

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Вівторок 11 липня 2023 15:28
Байден виступив за спрощення процедури вступу України до НАТО, - EFE Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступає за спрощення процедури вступу України до НАТО з метою прискорення її членства після закінчення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.

За словами джерела агентства, Байден хоче скасувати так званий План дій щодо членства (ПДЧ) для України.

"Це означатиме, що українському уряду не доведеться брати участь у багаторічній програмі, щоб продемонструвати, що він провів військові, економічні та політичні реформи, необхідні для вступу до Альянсу", - сказано в повідомленні.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна хоче отримати запрошення до вступу до Альянсу на саміті, який пройде 11-12 липня. При цьому країна розуміє, що повноправним членом НАТО може стати лише після закінчення бойових дій з Росією.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський жорстко звернувся до країн-членів НАТО через їхню позицію щодо нашої країни. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Додамо, що нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що на саміті має бути вказаний конкретний механізм вступу України до НАТО.

При цьому посол Литви в НАТО Дейвидас Матульоніс вважає, що Україна не отримає запрошення в НАТО під час саміту. Проте на ньому буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов Україна може його отримати.

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