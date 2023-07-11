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Байден выступил за упрощение процедуры вступления Украины в НАТО, - EFE

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Вторник 11 июля 2023 15:28
Байден выступил за упрощение процедуры вступления Украины в НАТО, - EFE Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден выступает за упрощение процедуры вступления Украины в НАТО с целью ускорения ее членства после окончания войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

По словам источника агентства, Байден хочет отменить так называемый План действий по членству (ПДЧ) для Украины.

"Это будет означать, что украинскому правительству не придется участвовать в многолетней программе, чтобы продемонстрировать, что оно провело военные, экономические и политические реформы, необходимые для вступления в Альянс", - говорится в сообщении.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина хочет получить приглашение к вступлению в Альянс на саммите, который пройдет 11-12 июля. При этом страна понимает, что полноправным членом НАТО может стать только после боевых действий с Россией.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский жестко обратился к странам-членам НАТО из-за их позиции в отношении нашей страны. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Добавим, что недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что на саммите должен быть указан конкретный механизм вступления Украины в НАТО.

При этом посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулонис считает, что Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита. Однако на нем будет определена более четкая процедура, при каких условиях Украина может его получить.

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