Байден встретится с Папой Франциском: обсудят COVID-19 и климат

Президент США Джо Байден планирует встречу с Папой Римским Франциском во время визита в Ватикан в конце этого месяца. Встреча состоится в рамках поездок по Италии и Великобритании для обсуждения вопросов мировой экономики и изменения климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

На встрече с Папой Римским Байден планирует обсудить пандемию коронавируса, климатический кризис и бедность.

Встреча состоится 29 октября. Ожидается, что п ервая леди США Джилл Байден присоединится к мужу на его встрече с Папой.

После встречи Байден примет участие в двухдневном саммите лидеров G-20 в Риме и на климатической конференции ООН COP26 в Шотландии.