Байден встретится с Папой Франциском: обсудят COVID-19 и климат
Президент США Джо Байден планирует встречу с Папой Римским Франциском во время визита в Ватикан в конце этого месяца. Встреча состоится в рамках поездок по Италии и Великобритании для обсуждения вопросов мировой экономики и изменения климата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Встреча состоится 29 октября. Ожидается, что первая леди США Джилл Байден присоединится к мужу на его встрече с Папой.
После встречи Байден примет участие в двухдневном саммите лидеров G-20 в Риме и на климатической конференции ООН COP26 в Шотландии.
Отметим, что Байден является католиком и часто говорит о вере в своих выступлениях. При этом он не скрывает поддержку однополых браков и права на аборты, что не нравится некоторым представителям католической церкви. Ранее Байден встречался с Папой Франциском трижды.
Напомним, что Папа Франциск и ранее говорил о важности борьбы с изменениями климата. Он поддержал молодых активистов в этом вопросе, которые предлагали свои идеи правительствам.