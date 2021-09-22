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Байден подтвердил закупку и пожертвование 1,1 млрд доз вакцин бедным странам

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США , Среда 22 сентября 2021 20:52
Байден подтвердил закупку и пожертвование 1,1 млрд доз вакцин бедным странам Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Байден подтвердил закупку 1,1 млрд доз вакцины Pfizer от COVID-19. США планируют пожертвовать их бедным странам мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

По словам Байдена, пожертвование США будет больше, чем все пожертвования других стран вместе взятых. Как отметил президент, соответствующий жест является американским лидерством на мировой арене.

"Поскольку мы боремся с COVID-19 здесь, у себя дома, нам необходимо продолжать наши усилия за рубежом. Вот почему сегодня я объявил, что мы увеличиваем общее количество пожертвованных вакцин до более чем 1,1 миллиарда доз - больше, чем в любой другой стране вместе взятой. Это американское лидерство на мировой арене", - заявил Байден.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что США могут пожертвовать до 1,1 млрд доз вакцины Pfizer более чем 100 странам мира.

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