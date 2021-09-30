Папа Римский поддержал молодежь, которая борется с изменениями климата
Папа Римский Франциск поддержал молодых активистов, борющихся с изменениями климата. Он обратился к ним с обращением и поблагодарил за беспокойство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
В Италии прошла трехдневная конференция по изменениям климата. На ней тысячи представителей молодежи из более чем 190 стран высказали свои предложения по действиям в области климата, которые будут представлены политикам. Высказывания молодых активистов не оставили безразличным Папу Франциска.
В своем обращении к молодым активистам он заявил, что эти дети способны бросить вызов миру взрослых.
"Говорят, что вы будущее, но в этих вопросах вы являетесь настоящим. Вы те, кто строит будущее сегодня, в настоящем", - сказал он.
Папа сказал, что решения проблемы изменения климата, включая устойчивое развитие и производство, должны основываться на единстве и общем чувстве ответственности.
"Должна быть гармония между людьми, мужчинами и женщинами, и окружающей средой... Мы не враги. Мы не равнодушны. Мы - часть этой космической гармонии", - сказал Папа Римский.
Напомним, что Папа Франциск может приехать в Украину. Визит планируется в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Папа выступил за вакцинацию от коронавируса. Он призвал мир не терять возможность защититься от опасной болезни.