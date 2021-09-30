Папа Римский поддержал молодежь, которая борется с изменениями климата

Папа Римский Франциск поддержал молодых активистов, борющихся с изменениями климата. Он обратился к ним с обращением и поблагодарил за беспокойство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

В Италии прошла трехдневная конференция по изменениям климата. На ней тысячи представителей молодежи из более чем 190 стран высказали свои предложения по действиям в области климата, которые будут представлены политикам. Высказывания молодых активистов не оставили безразличным Папу Франциска.

В своем обращении к молодым активистам он заявил, что эти дети способны бросить вызов миру взрослых.

"Говорят, что вы будущее, но в этих вопросах вы являетесь настоящим. Вы те, кто строит будущее сегодня, в настоящем", - сказал он.

Папа сказал, что решения проблемы изменения климата, включая устойчивое развитие и производство, должны основываться на единстве и общем чувстве ответственности.