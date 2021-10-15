Байден зустрінеться з Папою Франциском: обговорять COVID-19 і клімат

Президент США Джо Байден планує зустріч з Папою Римським Франциском під час візиту до Ватикану в кінці цього місяця. Зустріч відбудеться в рамках поїздок по Італії та Великобританії для обговорення питань світової економіки та змін клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

На зустрічі з Папою Римським Байден планує обговорити пандемію коронавірусу, кліматичну кризу і бідність.

Зустріч відбудеться 29 жовтня. Очікується, що перша леді США Джилл Байден приєднається до чоловіка на його зустрічі з Папою.

Після зустрічі Байден візьме участь у дводенному саміті лідерів G - 20 у Римі та на кліматичній конференції ООН COP26 у Шотландії.