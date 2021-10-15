Байден зустрінеться з Папою Франциском: обговорять COVID-19 і клімат
Президент США Джо Байден планує зустріч з Папою Римським Франциском під час візиту до Ватикану в кінці цього місяця. Зустріч відбудеться в рамках поїздок по Італії та Великобританії для обговорення питань світової економіки та змін клімату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Зустріч відбудеться 29 жовтня. Очікується, що перша леді США Джилл Байден приєднається до чоловіка на його зустрічі з Папою.
Після зустрічі Байден візьме участь у дводенному саміті лідерів G - 20 у Римі та на кліматичній конференції ООН COP26 у Шотландії.
Зазначимо, що Байден є католиком і часто говорить про віру у своїх виступах. При цьому він не приховує підтримку одностатевих шлюбів і права на аборти, що не подобається деяким представникам католицької церкви. Раніше Байден зустрічався з Папою Франциском тричі.
Нагадаємо, що Папа Франциск і раніше говорив про важливість боротьби зі змінами клімату. Він підтримав молодих активістів у цьому питанні, які пропонували свої ідеї урядам.