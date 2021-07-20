Байден встретился с королем Иордании: обсудили проблемы Ближнего Востока

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн считается ключевым союзником США в нестабильном регионе. Он встретился с Байденом впервые с тех пор, как президент США вступил в должность.

Байден назвал короля "хорошим, верным, порядочным другом", подчеркнув свою поддержку.

"Вы всегда были мы всегда будем рядом... Вы всегда можете рассчитывать на меня, мою страну и многих наших коллег в регионе", - сказал Байден.

Байден объявил о поставке в Иорданию более 500 000 вакцин от COVID-19. Также два лидера обсудили отношения США и Иордании в области обороны и гуманитарный кризис в Сирии.

"Президент Байден высоко оценил важную роль Иордании в обеспечении стабильности в регионе в целом", - говорится в сообщении Белого дома.

Они также обсудили мирные усилия на Ближнем Востоке. Байден заявил о своей поддержке решения израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств и взаимодействия Иордании с новым правительством Израиля.

Также отмечается, что в Белом доме к королю Иордании присоединилась его жена, королева Рания.

Также известно, что на вторник у Абдаллы запланирован рабочий завтрак с вице-президентом Камалой Харрис и встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.