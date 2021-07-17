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Байден встретится с премьер-министром Ирака в Белом доме: названа дата

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США, Суббота 17 июля 2021 07:39
Байден встретится с премьер-министром Ирака в Белом доме: названа дата Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден примет премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадхими в Белом доме 26 июля. Эту информацию подтвердил Белый дом в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, визит подчеркнет стратегическое партнерство между двумя странами и продвинет двустороннее сотрудничество в соответствии с соглашением 2008 года, регулирующим вывод американских войск из Ирака.

Псаки перечислила области, представляющие общий интерес обеих стран. Это энергия, здоровье, вопросы безопасности, включая совместные усилия по обеспечению окончательного поражения группы боевиков Исламского государства.

При этом она не упомянула, будут ли стороны обсуждать Иран и поддержку им шиитских боевиков, совершающих нападения на военные объекты в Ираке, на которых размещаются силы США.

Напомним, что военные США в Ираке подверглись ракетному обстрелу. В результате двое американских военнослужащих были легко ранены.

Ранее сообщалось, что дрон со взрывчаткой атаковал военных США в Ираке.

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