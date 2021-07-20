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Байден встретился с королем Иордании: обсудили проблемы Ближнего Востока

Новина українською →
США, Вторник 20 июля 2021 06:16
Байден встретился с королем Иордании: обсудили проблемы Ближнего Востока Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент Джо Байден провел в понедельник переговоры в Овальном кабинете с королем Иордании Абдаллай II. Лидеры выразили поддержку друг другу и обсудили проблемы Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн считается ключевым союзником США в нестабильном регионе. Он встретился с Байденом впервые с тех пор, как президент США вступил в должность.

Байден назвал короля "хорошим, верным, порядочным другом", подчеркнув свою поддержку.

"Вы всегда были мы всегда будем рядом... Вы всегда можете рассчитывать на меня, мою страну и многих наших коллег в регионе", - сказал Байден.

Байден объявил о поставке в Иорданию более 500 000 вакцин от COVID-19. Также два лидера обсудили отношения США и Иордании в области обороны и гуманитарный кризис в Сирии.

"Президент Байден высоко оценил важную роль Иордании в обеспечении стабильности в регионе в целом", - говорится в сообщении Белого дома.

Они также обсудили мирные усилия на Ближнем Востоке. Байден заявил о своей поддержке решения израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств и взаимодействия Иордании с новым правительством Израиля.

Также отмечается, что в Белом доме к королю Иордании присоединилась его жена, королева Рания.

Также известно, что на вторник у Абдаллы запланирован рабочий завтрак с вице-президентом Камалой Харрис и встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, Байден планирует встретиться с премьер-министром Ирака. Встреча запланирована на 26 июля.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует визит в США. В ближайшие дни Офис президента объявит дату встречи.

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