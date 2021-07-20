Байден зустрівся з королем Йорданії: обговорили проблеми Близького Сходу

Президент Джо Байден провів у понеділок переговори в Овальному кабінеті з королем Йорданії Абдаллай II. Лідери висловили підтримку один одному і обговорили проблеми Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Король Йорданії Абдалла II ібн Хусейн вважається ключовим союзником США в нестабільному регіоні. Він зустрівся з Байденом вперше з того часу, як президент США вступив на посаду.

Байден назвав короля "хорошим, вірним, порядним другом", підкресливши свою підтримку.

"Ви завжди були ми завжди будемо поруч... Ви завжди можете розраховувати на мене, мою країну і багатьох наших колег в регіоні", - сказав Байден.

Байден оголосив про постачання в Йорданію понад 500 000 вакцин від COVID-19. Також два лідери обговорили відносини США і Йорданії в галузі оборони і гуманітарну кризу в Сирії.

"Президент Байден високо оцінив важливу роль Йорданії в забезпеченні стабільності в регіоні в цілому", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Вони також обговорили мирні зусилля на Близькому Сході. Байден заявив про свою підтримку вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі співіснування двох держав і взаємодії Йорданії з новим урядом Ізраїлю.

Також наголошується, що в Білому домі до короля Йорданії приєдналася його дружина, королева Ранія.

Також відомо, що на вівторок у Абдалли запланований робочий сніданок з віце-президентом Камалою Харріс і зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.