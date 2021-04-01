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Байден впервые соберет кабинет министров

Новина українською → США, Четверг 01 апреля 2021 05:39
Байден впервые соберет кабинет министров Фото: Джо Байден (Tasos Katopodis/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джозеф Байден в первый раз со времени вступления на пост соберет кабинет министров. Основная цель этой встречи рассмотрение плана развития инфраструктуры.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, кроме плана развития инфраструктуры, на встрече должны будут обсудить преимущества, которые дают меры по восстановлению экономики, представленные Байденом ранее.

Напомним, Джо Байден представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности страны. Его объем - 2 трлн долларов. Также Джо Байден провел онлайн-встречу с постоянными представителями Совета безопасности ООН. Он подтвердил приверженность США к возобновлению взаимодействия с международными организациями, в частности с ООН.

РБК-Украина писало, что президент США направил приглашение российскому коллеге Владимиру Путину для участия в переговорах по климату. Также он пригласил на это мероприятие председателя Китая Си Цзиньпина.

Также Джо Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации от коронавируса в США. Он ожидает, что будет сделано 200 миллионов уколов за первые 100 дней своего пребывания в должности.

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