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Байден вперше збере кабінет міністрів

Новость на русском → США, Четвер 01 квітня 2021 05:39
Байден вперше збере кабінет міністрів Фото: Джо Байден (Tasos Katopodis/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джозеф Байден в перший раз з часу вступу на посаду збере кабінет міністрів. Основна мета цієї зустрічі розгляд плану розвитку інфраструктури.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами заступника прес-секретаря Білого дому Ендрю Бейтса, крім плану розвитку інфраструктури, на зустрічі мають обговорити переваги, які дають заходи з відновлення економіки, представлені Байденом раніше.

Нагадаємо, Джо Байден представив план з оновлення інфраструктури і промисловості країни. Його обсяг - 2 трлн доларів. Джо Байден провів онлайн-зустріч з постійними представниками Ради безпеки ООН. Він підтвердив прихильність США до відновлення взаємодії з міжнародними організаціями, зокрема з ООН.

РБК-Україна писало, що президент США направив приглашение російському колезі Володимиру Путіну для участі у переговорах з клімату. Також він запросив на цей захід голови Китаю Сі Цзіньпіна.

Джо Байден заявив, що поставив нову мету вакцинації від коронавіруса в США. Він очікує, що буде зроблено 200 мільйонів уколів за перші 100 днів свого перебування на посаді.

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