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Байден обсудил с постпредами Совбеза ООН пути взаимодействия в борьбе с пандемией

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 07:11
Байден обсудил с постпредами Совбеза ООН пути взаимодействия в борьбе с пандемией Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с постоянными представителями Совета безопасности ООН. Он подтвердил приверженность США к возобновлению взаимодействия с международными организациями, в частности с ООН.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Так, Байден заявил о важности работы с глобальными партнерами и через многосторонние учреждения для прекращения пандемии, повышения глобальной безопасности в области здравоохранения и обеспечения того, чтобы страны способствовали справедливому и устойчивому экономическому восстановлению.

Президент Байден также отметил необходимость действий СБ ООН в отношении ряда региональных кризисов, в том числе в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальная вакцинация от коронавируса требует скоординированных усилий. Поэтому он предложил G20 создать специальную группу по вакцинации от COVID-19.

Также Гутерриш заявил, что в мире распространение вакцин осуществляется несправедливо и неравномерно.

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