Байден обсудил с постпредами Совбеза ООН пути взаимодействия в борьбе с пандемией
Президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с постоянными представителями Совета безопасности ООН. Он подтвердил приверженность США к возобновлению взаимодействия с международными организациями, в частности с ООН.
Об этом сообщили на сайте Белого дома.
Так, Байден заявил о важности работы с глобальными партнерами и через многосторонние учреждения для прекращения пандемии, повышения глобальной безопасности в области здравоохранения и обеспечения того, чтобы страны способствовали справедливому и устойчивому экономическому восстановлению.
Президент Байден также отметил необходимость действий СБ ООН в отношении ряда региональных кризисов, в том числе в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальная вакцинация от коронавируса требует скоординированных усилий. Поэтому он предложил G20 создать специальную группу по вакцинации от COVID-19.
Также Гутерриш заявил, что в мире распространение вакцин осуществляется несправедливо и неравномерно.