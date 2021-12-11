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Байден впервые поговорил с новым канцлером Германии: затронули Украину

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден впервые провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили несколько важных тем, включая ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии и Белый дом.

Пресс-служба Федерального правительства Германии сообщает, что Байден поздравил Шольца со вступлением в должность и они обговорили углубление отношений между обеими странами.

Белый дом подтверждает эту информацию и уточняет, что Байден и Шольц также обсудили коронавирус, вопрос климата и

Напомним, что ранее канцлер Германии Шольц пригрозил России в случае вторжения в Украину. По его словам, Германия может использовать "Северный поток-2" для оказания давления на Россию.

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