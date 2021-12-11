Байден впервые поговорил с новым канцлером Германии: затронули Украину

Пресс-служба Федерального правительства Германии сообщает, что Байден поздравил Шольца со вступлением в должность и они обговорили углубление отношений между обеими странами.

Белый дом подтверждает эту информацию и уточняет, что Байден и Шольц также обсудили коронавирус, вопрос климата и