Байден впервые поговорил с новым канцлером Германии: затронули Украину

Президент США Джо Байден впервые провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили несколько важных тем, включая ситуацию в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии и Белый дом.
Пресс-служба Федерального правительства Германии сообщает, что Байден поздравил Шольца со вступлением в должность и они обговорили углубление отношений между обеими странами.
Белый дом подтверждает эту информацию и уточняет, что Байден и Шольц также обсудили коронавирус, вопрос климата и
Напомним, что ранее канцлер Германии Шольц пригрозил России в случае вторжения в Украину. По его словам, Германия может использовать "Северный поток-2" для оказания давления на Россию.