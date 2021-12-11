Байден вперше поговорив з новим канцлером Німеччини: зачепили Україну

Президент США Джо Байден вперше провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Сторони обговорили кілька важливих тем, включаючи ситуацію в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини і Білий дім.
Прес-служба Федерального уряду Німеччини повідомляє, що Байден привітав Шольца зі вступом на посаду і вони обговорили поглиблення відносин між обома країнами.
Білий дім підтверджує цю інформацію і уточнює, що Байден і Шольц також обговорили коронавірус, питання клімату і
Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Шольц пригрозив Росії у разі вторгнення в Україну. За його словами, Німеччина може використовувати "Північний потік-2" для чинення тиску на Росію.