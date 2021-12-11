Байден вперше поговорив з новим канцлером Німеччини: зачепили Україну

Прес-служба Федерального уряду Німеччини повідомляє, що Байден привітав Шольца зі вступом на посаду і вони обговорили поглиблення відносин між обома країнами.

Білий дім підтверджує цю інформацію і уточнює, що Байден і Шольц також обговорили коронавірус, питання клімату і