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Байден вперше поговорив з новим канцлером Німеччини: зачепили Україну

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден вперше провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Сторони обговорили кілька важливих тем, включаючи ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини і Білий дім.

Прес-служба Федерального уряду Німеччини повідомляє, що Байден привітав Шольца зі вступом на посаду і вони обговорили поглиблення відносин між обома країнами.

Білий дім підтверджує цю інформацію і уточнює, що Байден і Шольц також обговорили коронавірус, питання клімату і

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Шольц пригрозив Росії у разі вторгнення в Україну. За його словами, Німеччина може використовувати "Північний потік-2" для чинення тиску на Росію.

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