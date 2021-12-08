Шольц предупредил РФ о последствиях для "Северного потока - 2" в случае вторжения в Украину
Новый канцлер Германии Олаф Шольц предупредил Россию о последствиях для "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину. При этом он подчеркнул, что его правительство выступает за нерушимость границ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Post.
"У нас очень четкое представление. Мы хотим, чтобы все уважали целостность границ", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, готова ли Германия использовать "Северный поток-2" для оказания давления на Россию в случае вторжения в Украину.
При этом канцлер подчеркнул, что нужно делать все, чтобы не допустить нарушения границ и если этого не произойдет, то будут последствия.
Напомним, 8 декабря Олаф Шольц и новая правительственная коалиция Германии приняли присягу и официально приступили к выполнению своих обязанностей.
Отметим, ранее в Госдепартаменте США заявили о готовности Германии принять меры против "Северного потока-2", если Россия вторгнется в Украину.