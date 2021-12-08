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Шольц предупредил РФ о последствиях для "Северного потока - 2" в случае вторжения в Украину

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Берлин, Среда 08 декабря 2021 19:14
Шольц предупредил РФ о последствиях для "Северного потока - 2" в случае вторжения в Украину Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Новый канцлер Германии Олаф Шольц предупредил Россию о последствиях для "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину. При этом он подчеркнул, что его правительство выступает за нерушимость границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Post.

"У нас очень четкое представление. Мы хотим, чтобы все уважали целостность границ", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, готова ли Германия использовать "Северный поток-2" для оказания давления на Россию в случае вторжения в Украину.

При этом канцлер подчеркнул, что нужно делать все, чтобы не допустить нарушения границ и если этого не произойдет, то будут последствия.

Напомним, 8 декабря Олаф Шольц и новая правительственная коалиция Германии приняли присягу и официально приступили к выполнению своих обязанностей.

Отметим, ранее в Госдепартаменте США заявили о готовности Германии принять меры против "Северного потока-2", если Россия вторгнется в Украину.

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Российская Федерация Германия Северный поток-2 Олаф Шольц
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