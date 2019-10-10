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Байден вперше підтримав процедуру імпічменту Трампа

Новини » Політика    10.10.2019 - 01:20
Байден вперше підтримав процедуру імпічменту Трампа
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден звинуватив Трампа в "зраді американського народу"

Колишній віце-президент США Джо Байден вперше підтримав імпічмент президента, заявивши, що Дональда Трампа слід притягнути до відповідальності. Про це передає The Wall Street Journal.

Байден у середу, 9 жовтня, сказав, що президент "порушив свою присягу перед американським народом". До цього дня Байден утримувався від прямих закликів до імпічменту. Однак тепер він має намір переконати Конгрес США відсторонити його суперника на пост президента на виборах у 2020.

"В повному уявленні про світ і американському народі Дональд Трамп порушив свою присягу, зрадив цю націю та скоїв безалаберні дії... Щоб зберегти нашу конституцію, нашу демократію, нашу основну цілісність, він повинен бути притягнутий до відповідальності", - наголосив Байден.

Він звинуватив президента Трампа в "пробиванні дірок в Конституції". WSJ зазначає, що демократи Палати представників прагнуть надати імпульс імпічменту. Зі 235 демократів у палаті з 433 членами менше 10 не підтримали розслідування імпічменту.

Трамп у своєму твіттері назвав коментарі Байдена жалюгідними і сказав: "Я не зробив нічого поганого".

Нагадаємо, нещодавно Трамп зізнався друзям і союзникам, що стурбований тим, що імпічмент "залишить плями" в його біографії. При цьому в Білому домі офіційно заявили про відмову співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент Трампа.

Також РБК-Україна повідомляло, що один з основних кандидатів у президенти США від Демократів Джо Байден зазначив, що дасть Конгресу можливість робити свою роботу з процедурою імпічменту чинного президента.

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