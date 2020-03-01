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Байден вперше переміг на праймеріз демократів у США

Новини » Політика     01.03.2020 - 10:27
Байден вперше переміг на праймеріз демократів у США
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден отримав підтримку майже половини демократів

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вперше здобув перемогу на праймеріз Демократичної партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Байден переміг на праймеріз демократів у Південній Кароліні, які відбулися у суботу, 29 лютого. За результатами підрахунку 99% голосів, екс-віце-президент США отримав підтримку 49% демократів.

Зазначається, що на другому місці опинився сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який отримав 20% голосів, а на третьому - мільярдер Том Стеєр, якого підтримали 11% демократів. Після програшу, Стеєр оголосив про вихід з перегонів.

За даними екзитполу Edison Research, Байдена підтримали представники різних вікових груп і суспільних верств. Вирішальними стали голоси представників афроамериканської громади, понад 60% з яких проголосували за Байдена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден лідирує на праймеріз Демократичної партії в Південній Кароліні. Голосування в Південній Кароліні особливо важливе для Байдена, адже він вважався лідером передвиборних перегонів, проте опинився на третьому місці серед демократів.

Також РБК-Україна писало, що на праймеріз демократів у Неваді переміг сенатор Берні Сандерс. Перемога Сандерса на праймеріз в Неваді була наступною після перемоги в Нью-Гемпширі та сильного результату в Айові.

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