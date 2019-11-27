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Байден є лідером в гонці за президентство серед демократів, - опитування

Новини » В світі     27.11.2019 - 19:59
Байден є лідером в гонці за президентство серед демократів, - опитування
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден випереджає найближчого конкурента на 8 відсотків

Колишній віце-президент США Джо Байден знову став лідером у первинній гонці за президентство від демократів, оскільки підтримка Елізабет Уоррен різко впала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування університету Quinnipiac, опублікований 27 листопада.

Згідно з опитуванням, Байден отримує 24% голосів серед демократичних виборців і незалежних виборців, які схиляються до демократичних, в той час як 37-річний мер міста Саут-Бенд Піт Буттіджіч отримує 16%, а Уоррен отримує 14%.

Зазначається, що підтримка Уоррен впала на тлі її заяв про охорону здоров'я, яку американці вважають однією з головних проблем.

Екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, який вступив у президентську гонитву на початку листопада, отримує 3% підтримки.

"Байден продовжує домінувати на виборах, оскільки 46% виборців-демократів і незалежних виборців, які схиляються до демократії, вважають його кандидатом, мають найкращі шанси на перемогу над Дональдом Трампом на президентських виборах 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що екс-кандидатові від Демократичної партії на пост президента США Хілларі Клінтон варто знову вступити в президентську гонку.

Крім цього, Трамп заявив, що переможе Байдена на виборах без допомоги України. За його словами, історія про імпічмент через справи сина Байдена в Україні тільки додала рейтинг Республіканської партії.

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