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Байден висловився щодо знайдених у його офісі секретних документів

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден прокоментував інформацію про виявлені в особистому офісі секретні документи та заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що їх зміст йому невідомий.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Американський президент висловився про ці документи у спілкуванні з журналістами у Мехіко на спільній прес-конференції з лідерами Мексики та Канади. Він заявив, що серйозно ставиться до секретних документів і не знає, що в них написано.

Байден розповів представникам ЗМІ, що він був здивований, дізнавшись, що таємні документи знайшли в офісі аналітичного центру, яким він колись користувався. Та додав, що він та його команда повністю співпрацюють із розслідуванням того, що сталося.

"Ми повністю співпрацюємо з перевіркою, яка, я сподіваюся, скоро буде завершена", - сказав президент США.

Раніше стало відомо, що в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.

Зазначимо, що Байден користувався офісом у період з 2017 по 2020 рік після того, як пішов з посади віце-президента США.

Нагадаємо, раніше схожий скандал почався навколо Дональда Трампа. У серпні 2022 року ФБР провело обшук у маєтку колишнього президента США у його маєтку Мар-а-Лаго Флориді та виявило там секретні документи, які екс-президент, незважаючи на правила, не здав до Національного архіву, коли залишав посаду глави держави.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден