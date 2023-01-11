Байден высказался о найденных в его офисе секретных документов

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден прокомментировал информацию об обнаруженных в личном офисе секретных документах и заявил, что был удивлен такой находке, а также отметил, что их содержание ему неизвестно.

Американский президент высказался об этих документах в общении с журналистами в Мехико на совместной пресс-конференции с лидерами Мексики и Канады. Он заявил, что серьезно относится к секретным документам, и не знает, что в них написано.

Байден рассказал представителям СМИ, что он был удивлен, узнав, что тайные документы были обнаружены в офисе аналитического центра, которым он когда-то пользовался. И добавил, что он и его команда полностью сотрудничают с расследованием того, что произошло.

"Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена", - сказал президент США.