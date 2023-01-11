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Байден высказался о найденных в его офисе секретных документов

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден прокомментировал информацию об обнаруженных в личном офисе секретных документах и заявил, что был удивлен такой находке, а также отметил, что их содержание ему неизвестно.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Американский президент высказался об этих документах в общении с журналистами в Мехико на совместной пресс-конференции с лидерами Мексики и Канады. Он заявил, что серьезно относится к секретным документам, и не знает, что в них написано.

Байден рассказал представителям СМИ, что он был удивлен, узнав, что тайные документы были обнаружены в офисе аналитического центра, которым он когда-то пользовался. И добавил, что он и его команда полностью сотрудничают с расследованием того, что произошло.

"Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена", - сказал президент США.

Ранее стало известно, что в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании обнаружили 10 секретных документов. По данным CNN, там, в частности, содержится информация об Украине, Иране и Великобритании, а документы были датированы периодом между 2013 и 2016 годами.

Отметим, что Байден пользовался офисом в период с 2017 по 2020 год - после того, как ушел с должности вице-президента США.

Напомним, ранее похожий скандал начался вокруг Дональда Трампа. В августе 2022 года ФБР провело обыск в поместье бывшего президента США в его поместье Мар-а-Лаго Флориде и обнаружило там секретные документы, которые экс-президент, несмотря на правила, не сдал в Национальный архив, когда уходил с поста главы государства.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден