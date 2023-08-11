Байден вирішив розморозити частину активів Ірану: в чому причина

Про що йде мова

П'ятьом американським в'язням дозволять покинути територію Ірану, коли Тегеран отримає доступ до шести мільярдів доларів.

Зараз ця сума, отримана від продажу іранської нафти, перебуває на закритому банківському рахунку в Південній Кореї - влада Ірану втратила доступ до грошей через жорсткі економічні санкції, запроваджені західними країнами.

Що про це говорять у США

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що іранський уряд зможе використовувати ці гроші винятково в "гуманітарних цілях".

"У будь-якому разі Іран не отримає полегшення санкцій", - підкреслив Блінкен.

Іранські ЗМІ представили угоду зі США як перемогу консервативного уряду президента Ібрагіма Раїсі та назвали угоду прикладом "чесної дипломатії".

Що відомо про полонених американців

Ув'язнені, які за умовами договору мають повернутися до США, - це Морад Тахбаз, Емад Шаргі, Сіамак Намазі та ще двоє американців, які побажали залишитися невідомими.

Морада Тахбаза, наприклад, затримали 2018 року: разом із колегами він використовував камери-пастки для спостереження за птахами, що зникають, проте іранська влада розцінила це як шпигунство;

Емада Шаргі також звинуватили в шпигунстві 2018 року на в'їзді до Ірану - його засудили до 10 років позбавлення волі без суду і слідства;

Сіамак Намазі вважається громадянином США, якого найдовше утримують в Ірані: він перебуває за ґратами майже вісім років за "зв'язки з ворожою державою".

У четвер, 10 серпня, ув'язнених перевели з тегеранської в'язниці в готель. Очікується, що за кілька тижнів їм дозволять сісти в літак, який забере їх до США.

Відносини США з Іраном

Дипломатичні відносини між країнами було встановлено 1883 року, розірвано 1980 року. Нині уряд США не має дипломатичних або консульських відносин з Іраном.

США регулярно висловлювали занепокоєння іранською ядерною програмою, підтримкою Іраном тероризму і порушенням цією країною прав людини. Також США звинувачують Іран у постачанні озброєння Росії, яка використовує його для ведення війни проти України.

Нещодавно заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявляв, що Іран є однією з головних опор для РФ у війні проти України - наразі військове партнерство між країнами продовжує поглиблюватись.

Координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі говорив, що Сполучені Штати Америки готові запровадити додаткові економічні та інші санкції проти Ірану через поглиблення військової взаємодії з РФ.