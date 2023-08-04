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США введуть нові санкції проти Ірану через підтримку РФ, - Кірбі

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П'ятниця 04 серпня 2023 03:17
США введуть нові санкції проти Ірану через підтримку РФ, - Кірбі Фото: координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки (США) готові запровадити додаткові економічні та інші санкції щодо Ірану через поглиблення військової взаємодії з РФ, яка не припиняє повномасштабну військову агресію проти України.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За совами чиновника, Штати й надалі притягуватимуть Тегеран до відповідальності.

"Якщо будуть потрібні додаткові санкції, ми, звичайно, застосуємо їх. І я впевнений, що деякі з наших союзників і партнерів також", - зазначив Кірбі.

Представник Білого дому звернув увагу, що Іран є країною, щодо якої й так введені чи не найбільші санкції Заходу, зокрема через пряму підтримку Тегерана Москви.

Кірбі також висловив сумніви, що Іран може отримати зиск від посилення оборонних відносин з РФ.

Санкції Заходу проти Ірану

Близько тижня тому Європейський Союз запровадив новий санкційний режим проти Ірану. Причиною для цього стали постачання дронів до РФ, які використовуються для атак по Україні.

Це вже третій окремий механізм санкцій, який ЄС створив проти Ірану. Перший був спрямований проти ядерної та ракетної програм Ірану, другий з'явився у зв'язку зі звинуваченнями у порушеннях прав людини.

Також перед цим повідомлялося, що Велика Британія планує запровадити новий режим санкцій, щоб притягнути Іран до відповідальності за його ворожу та дестабілізуючу поведінку по всьому світу.

Також Британія та деякі інші європейські держави можуть оголосити про плани вперше з 2015 року порушити ядерну угоду з Іраном.

До цього країни ЄС оголосили, що мають намір продовжити санкції проти Ірану за розробку та будівництво балістичних ракет, термін дії яких закінчиться у жовтні 2023 року.

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Сполучені Штати Америки Санкції проти Ірану
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