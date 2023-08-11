Байден решил разморозить часть активов Ирана: в чем причина

О чем идет речь

Пятерым американским заключенным позволят покинуть территорию Ирана, когда Тегеран получит доступ к шести миллиардам долларов.

Сейчас эта сумма, полученная от продажи иранской нефти, находится на закрытом банковском счете в Южной Корее - власти Ирана потеряли доступ к деньгам из-за жестких экономических санкций, введенных западными странами.

Что об этом говорят в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что иранское правительство сможет использовать эти деньги исключительно в "гуманитарных целях".

"В любом случае Иран не получит облегчения санкций", - подчеркнул Блинкен.

Иранские СМИ представили соглашение с США как победу консервативного правительства президента Ибрагима Раиси и назвали соглашение примером "честной дипломатии".

Что известно о пленных американцах

Заключенные, которые по условиям договора должны вернуться в США, - это Морад Тахбаз, Эмад Шарги, Сиамак Намази и еще двое американцев, пожелавших остаться неизвестными.

Морада Тахбаза, например, задержали в 2018 году: вместе с коллегами он использовал камеры-ловушки для наблюдения за исчезающими птицами, однако иранские власти расценили это как шпионаж;

Эмада Шарги также обвинили в шпионаже в 2018 году на въезде в Иран - его приговорили к 10 годам лишения свободы без суда и следствия;

Сиамак Намази считается гражданином США, которого дольше всех удерживают в Иране: он находится за решеткой почти восемь лет за "связи с враждебным государством".

В четверг, 10 августа, заключенных перевели из тегеранской тюрьмы в отель. Ожидается, что через несколько недель им позволят сесть в самолет, который заберет их в США.

Отношения США с Ираном

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1883 году, разорваны в 1980 году. В настоящее время правительство США не имеет дипломатических или консульских отношений с Ираном.

США регулярно выражали обеспокоенность иранской ядерной программой, поддержкой Ираном терроризма и нарушением этой страной прав человека. Также США обвиняют Иран в поставках вооружения России, которая использует его для ведения войны против Украины.

Недавно заместитель представитель Госдепартамента США Ведант Пател заявлял, что Иран является одной из главных опор для РФ в войне против Украины - пока военное партнерство между странами продолжает углубляться.

Координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби говорил, что Соединенные Штаты Америки готовы ввести дополнительные экономические и другие санкции против Ирана из-за углубления военного взаимодействия с РФ.