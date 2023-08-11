RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден решил разморозить часть активов Ирана: в чем причина

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент США Джо Байден разморозит 6 млрд долларов для Ирана. В обмен на это он планирует освободить из плена Тегерана пятерых американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Байдена, о котором пишет Bild.

О чем идет речь

Пятерым американским заключенным позволят покинуть территорию Ирана, когда Тегеран получит доступ к шести миллиардам долларов.

Сейчас эта сумма, полученная от продажи иранской нефти, находится на закрытом банковском счете в Южной Корее - власти Ирана потеряли доступ к деньгам из-за жестких экономических санкций, введенных западными странами.

Что об этом говорят в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что иранское правительство сможет использовать эти деньги исключительно в "гуманитарных целях".

"В любом случае Иран не получит облегчения санкций", - подчеркнул Блинкен.

Иранские СМИ представили соглашение с США как победу консервативного правительства президента Ибрагима Раиси и назвали соглашение примером "честной дипломатии".

Что известно о пленных американцах

Заключенные, которые по условиям договора должны вернуться в США, - это Морад Тахбаз, Эмад Шарги, Сиамак Намази и еще двое американцев, пожелавших остаться неизвестными.

  • Морада Тахбаза, например, задержали в 2018 году: вместе с коллегами он использовал камеры-ловушки для наблюдения за исчезающими птицами, однако иранские власти расценили это как шпионаж;
  • Эмада Шарги также обвинили в шпионаже в 2018 году на въезде в Иран - его приговорили к 10 годам лишения свободы без суда и следствия;
  • Сиамак Намази считается гражданином США, которого дольше всех удерживают в Иране: он находится за решеткой почти восемь лет за "связи с враждебным государством".

В четверг, 10 августа, заключенных перевели из тегеранской тюрьмы в отель. Ожидается, что через несколько недель им позволят сесть в самолет, который заберет их в США.

Отношения США с Ираном

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1883 году, разорваны в 1980 году. В настоящее время правительство США не имеет дипломатических или консульских отношений с Ираном.

США регулярно выражали обеспокоенность иранской ядерной программой, поддержкой Ираном терроризма и нарушением этой страной прав человека. Также США обвиняют Иран в поставках вооружения России, которая использует его для ведения войны против Украины.

Недавно заместитель представитель Госдепартамента США Ведант Пател заявлял, что Иран является одной из главных опор для РФ в войне против Украины - пока военное партнерство между странами продолжает углубляться.

Координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби говорил, что Соединенные Штаты Америки готовы ввести дополнительные экономические и другие санкции против Ирана из-за углубления военного взаимодействия с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИран