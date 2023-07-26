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Військове партнерство між РФ та Іраном поглиблюється, - Держдеп

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Середа 26 липня 2023 00:18
Військове партнерство між РФ та Іраном поглиблюється, - Держдеп Фото: РФ та Іран поглиблюють військове партнерство (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Іран є однією з головних опор для РФ у війні проти України - наразі військове партнерство між країнами продовжує поглиблюватись.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Коментуючи будівництво заводу з виготовлення ударних іранських БПЛА у РФ, Пател зауважив, що "Іран залишається головною військовою опорою Росії".

"Росія отримала від Ірану сотні одноразових ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва безпілотників", - заявив він.

Представник Держдепу нагадав, що дрони використовуються для майже щоденних обстрілів території України, і наразі "партенство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватись".

Співпраця Ірану та РФ

Ще на першому році повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З тих пір Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через це на Іран накладають чисельні санкції.

А в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будвання в Росії заводу з виробництва "шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року, зазначав чиновник.

В американській розвідці заявили, що будівництво такого заводу може значно вплинути на хід війни в Україні.

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Іран дрони Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
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