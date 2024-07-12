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Байден виправдався за обмовку, в якій переплутав Зеленського з Путіним

Фото: президент Сполучених Штатів Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на свою обмовку під час виступу на саміті НАТО, коли переплутав президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію Голосу Америки.

Один із журналістів нагадав голові Білого дому про те, що він переплутав Зеленського з Путіним. І додав, що за нього вибачався канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії.

У відповідь Джо Байден заявив, що вважає Вашингтонський саміт "найбільш успішним", судячи з реакції багатьох лідерів держав.

"Скільки разів на цьому саміті ви чули, що інші лідери держав мені дякували? Багато хто дякував мені і казав, що ми досягнули цього завдяки Байдену, завдяки лідерству США. Гадаю, це була найбільш успішний саміт за дуже тривалий час. І знайдіть мені світового лідера, який думає інакше", - сказав президент США.

Саміт НАТО у Вашингтоні

У Вашингтоні 9 - 11 липня відбувся саміт Північноатлантичного союзу (НАТО).

Під час зустрічі, президент США Джо Байден представив новий договір щодо України під назвою Ukraine Compact. Він покликаний об'єднати понад 20 держав, що уклали двосторонні угоди з Києвом про співпрацю в сфері безпеки для протистояння агресії РФ.

Під час свого виступу по Ukraine Compact, Байден представив президента України Володимира Зеленського, як "президента Путіна".

Президент США передав слово президенту Зеленському, в якого "стільки рішучості і сміливості".

"Пані та панове, президент Путін", - сказав Байден.

Однак тут же він виправився, зазначивши, що настільки зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна.

Також США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги для України, який вміщує ППО Patriot та боєприпаси.

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НАТОДжозеф Байден