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Байден оправдался за оговорку, в которой перепутал Зеленского с Путиным

Фото: президент Соединенных Штатов Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на свою оговорку во время выступления на саммите НАТО, когда перепутал президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию Голоса Америки.

Один из журналистов напомнил главе Белого дома о том, что он перепутал Зеленского с Путиным. И добавил, что за него извинялся канцлер Германии, президент Франции и премьер-министр Великобритании.

В ответ Джо Байден заявил, что считает Вашингтонский саммит "наиболее успешным", судя по реакции многих лидеров государств.

"Сколько раз на этом саммите вы слышали, что другие лидеры государств меня благодарили? Многие благодарили меня и говорили, что мы достигли этого благодаря Байдену, благодаря лидерству США. Думаю, это был самый успешный саммит за очень долгое время. И найдите мне мирового лидера, который думает иначе", - сказал президент США.

Саммит НАТО в Вашингтоне

В Вашингтоне 9 - 11 июля прошел саммит Североатлантического союза (НАТО).

Во время встречи, президент США Джо Байден представил новый договор по Украине под названием Ukraine Compact. Он призван объединить более 20 государств, заключивших двусторонние соглашения с Киевом о сотрудничестве в сфере безопасности для противостояния агрессии РФ.

Также США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины, который включает ПВО Patriot и боеприпасы.

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НАТОДжозеф Байден