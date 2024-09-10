Байден не виключає надання дозволу Україні бити американською зброєю по РФ, - Блінкен

За словами Блінкена, з початку повномасштабного вторгнення Росії, Штати впевнились, Україна має "все необхідне і в потрібний час для ефективної відсічі російській агресії".

Водночас він нагадав, що Вашингтон вимушений враховувати інші фактори, такі як те, чи зможуть українські сили використовувати "складні системи", які надають західні союзники, і чи зможуть вони їх обслуговувати. Все це має бути враховано при прийнятті цих рішень.

"Але я можу сказати вам, що ми адаптувалися і коригували кожен крок на цьому шляху, і ми будемо продовжувати - так що не виключаю цього на даному етапі. Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми втручаємося, то хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб сприяти тому, чого намагаються досягти українці", - сказав держсекретар.