Байден не исключает предоставления разрешения Украине бить американским оружием по РФ, - Блинкен

По словам Блинкена, с начала полномасштабного вторжения России, Штаты убедились, что Украина имеет "все необходимое и в нужное время для эффективного отпора российской агрессии".

В то же время он напомнил, что Вашингтон вынужден учитывать другие факторы, такие как смогут ли украинские силы использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать. Все это должно быть учтено при принятии этих решений.

"Но я могу сказать вам, что мы адаптировались и корректировали каждый шаг на этом пути, и мы будем продолжать – так что не исключаю этого на данном этапе. Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, то хотим убедиться, что это делается таким образом, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы", – сказал госсекретарь.