Байден відвідав лікаря і той запевнив, що президент США у порядку, - The Hill

Речник Білого дому Ендрю Бейтс підтвердив виданню, що Байден звернувся до лікаря через кілька днів після дебатів минулого тижня, щоб перевірити свою застуду, і зараз він "добре одужує".

У команді Байдена повідомили, що застуда завадила президенту під час дебатів, під час яких він говорив тихим, хрипким голосом і намагався зв'язати ідеї воєдино або спростувати численні неправдиві заяви колишнього президента Дональда Трампа. Його виступ викликав занепокоєння серед деяких демократів щодо здатності президента балотуватися на другий термін.

У середу, 3 липня, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр додала, що Байден усе ще мав "затяжну застуду", але в цілому почувався добре, заявивши, що "готовий йти". Однак після зустрічі з Байденом губернатори заявили, що їх заспокоїла його передвиборча кампанія, і вони повністю його підтримують.

Президент стверджував, що виборці не повинні відштовхуватися від його виступу на дебатах, а натомість звернути увагу на його довгий послужний список досягнень.

"У мене не було хороших дебатів. Це 90 хвилин на сцені. Подивіться, що я зробив за 3,5 роки", - сказав Байден.