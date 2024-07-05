UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден відвідав лікаря і той запевнив, що президент США у порядку, - The Hill

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідав лікаря після свого невдалого виступу на дебатах минулого тижня й отримав чисту довідку про стан здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс підтвердив виданню, що Байден звернувся до лікаря через кілька днів після дебатів минулого тижня, щоб перевірити свою застуду, і зараз він "добре одужує".

У команді Байдена повідомили, що застуда завадила президенту під час дебатів, під час яких він говорив тихим, хрипким голосом і намагався зв'язати ідеї воєдино або спростувати численні неправдиві заяви колишнього президента Дональда Трампа. Його виступ викликав занепокоєння серед деяких демократів щодо здатності президента балотуватися на другий термін.

У середу, 3 липня, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр додала, що Байден усе ще мав "затяжну застуду", але в цілому почувався добре, заявивши, що "готовий йти". Однак після зустрічі з Байденом губернатори заявили, що їх заспокоїла його передвиборча кампанія, і вони повністю його підтримують.

Президент стверджував, що виборці не повинні відштовхуватися від його виступу на дебатах, а натомість звернути увагу на його довгий послужний список досягнень.

"У мене не було хороших дебатів. Це 90 хвилин на сцені. Подивіться, що я зробив за 3,5 роки", - сказав Байден.

Резонансні дебати Байдена і Трампа

Минулого тижня в Атланті відбувся перший тур дебатів між чинним президентом США Джо Байденом та його головним суперником на виборах - екс-президентом Дональдом Трампом.

Однак під час дискусії, Байден говорив тихим і хриплим голосом та був слабким і неаргументованим.

Після невдалих дебатів, чинний президент на деякий час засумнівався щодо участі у виборах. Однак родина таки закликала його не залишати перегони.

Крім того, глава Білого дому визнав, що "облажався" під час дебатів із Трампом.

Тим часом колеги планують підписати листа з вимогою до Байдена знятися з перегонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден