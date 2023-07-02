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Байден відвідає саміт НАТО у Вільнюсі

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Неділя 02 липня 2023 18:55
Байден відвідає саміт НАТО у Вільнюсі Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден візьме участь у саміті Північноатлантичного альянсу. Він відбудеться 11 і 12 липня в литовській столиці Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Перед цим 9 і 10 липня Байден відвідає Лондон, де зустрінеться з королем Чарльзом III і прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком для подальшого зміцнення тісних відносин між країнами.

"Потім президент вирушить до Вільнюса, Литва, 11-12 липня для участі в 74-му саміті НАТО", - ідеться в повідомленні.

Після цього 13 липня президент США відвідає Гельсінкі для участі в американсько-нордичному саміті лідерів.

Саміт у Вільнюсі

11 та 12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Українська влада заявляє, що хоче отримати від Альянсу сигнал, зокрема чіткий графік вступу або гарантії безпеки.

При цьому президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має всі підстави для цього.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначав, що Київ очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою.

До того ж Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. В Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

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