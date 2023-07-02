Байден посетит саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден примет участие в саммите Североатлантического альянса. Он состоится 11 и 12 июля в литовской столице Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

Перед этим 9 и 10 июля Байден посетит Лондон, где встретится с королем Чарльзом III и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком для дальнейшего укрепления тесных отношений между странами.

"Затем президент отправится в Вильнюс, Литва, 11-12 июля для участия в 74-м саммите НАТО", - говорится в сообщении.

После этого 13 июля президент США посетит Хельсинки для участия в американо-нордическом саммите лидеров.

Саммит в Вильнюсе

11 и 12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украинские власти заявляют, что хотят получить от Альянса сигнал, в частности четкий график вступления или гарантии безопасности.

При этом президент Владимир Зеленский считает, что у Украины есть все основания для этого.

Руководитель ОП Андрей Ермак отмечал, что Киев ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

К тому же, Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. В Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

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