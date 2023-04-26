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Байден посетит саммит G7 в Японии, главной темой переговоров будет Украина

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Хиросима, Среда 26 апреля 2023 09:39
Байден посетит саммит G7 в Японии, главной темой переговоров будет Украина Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден посетит саммит стран "Большой семерки", который состоится в Японии. Главной темой встречи станет война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Вчера Белый дом объявил, что американский лидер посетит Японию, где в этом году пройдет саммит G7. Встреча состоится 19 мая в Хиросиме. Лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США встретятся на месте первой ядерной атаки в мире.

По данным издания, главным вопросом повестки дня саммита станет война России против Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите G7 в онлайн-формате.

Также, по данным СМИ, Япония как председательствующая в G7 хочет принять документ по ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия.

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