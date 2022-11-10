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Байден про відступ росіян з Херсона: у них є реальні проблеми

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Наказ Росії про відступ військ з Херсона на лівий берег річки Дніпро показав, що Москва має реальні проблеми зі збройними силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента США Джо Байдена.

Він зазначив, що Росія дочекалася закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про відступ.

"Це відведення свідчить про те, що росіяни мають деякі реальні проблеми, по-друге, це призведе принаймні до того, що дасть кожному час, щоб відкалібрувати свої позиції протягом короткого зимового періоду", - заявив Байден.

Він також сказав, що залишається побачити, чи буде винесено рішення про те, чи готова Україна піти на компроміс із Росією чи ні.

"Я збираюся відвідати саміт G20. Мені сказали, що президент РФ Володимир Путін навряд чи буде там, а інші світові лідери збираються бути там. І ми матимемо можливість побачити, якими можуть бути наступні кроки", - заявив президент.

Нагадаємо, командування РФ заявило про наміри вивести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра.

При цьому окупанти підірвали всі мости на правому березі Херсонської області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що оголошення про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є "жестом доброї волі" чи "подарунком" з боку Росії.

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ХерсонДжозеф Байден