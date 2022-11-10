Байден про відступ росіян з Херсона: у них є реальні проблеми

Він зазначив, що Росія дочекалася закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про відступ.

"Це відведення свідчить про те, що росіяни мають деякі реальні проблеми, по-друге, це призведе принаймні до того, що дасть кожному час, щоб відкалібрувати свої позиції протягом короткого зимового періоду", - заявив Байден.

Він також сказав, що залишається побачити, чи буде винесено рішення про те, чи готова Україна піти на компроміс із Росією чи ні.

"Я збираюся відвідати саміт G20. Мені сказали, що президент РФ Володимир Путін навряд чи буде там, а інші світові лідери збираються бути там. І ми матимемо можливість побачити, якими можуть бути наступні кроки", - заявив президент.

Нагадаємо, командування РФ заявило про наміри вивести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра.

При цьому окупанти підірвали всі мости на правому березі Херсонської області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що оголошення про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є "жестом доброї волі" чи "подарунком" з боку Росії.

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