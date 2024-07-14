Байден отреагировал на покушение на Трампа в Пенсильвании

После покушения на экс-президента США Дональда Трампа президент Джо Байден поблагодарил Секретную службу за то, что Трампа доставили в безопасное место. Байден также призвал осудить покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Байдена в соцсети X.

Байден написал, что его проинформировали о стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании. "Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь о нем и его семье, а также о всех, кто был на митинге, пока мы ждем дополнительной информации", - написал президент. По его словам, в Америке не должно быть места такому насилию. "Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это", – подчеркнул Байден.