UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден відреагував на провал голосування у Сенаті за законопроект про допомогу Україні

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден різко висловився щодо представників Республіканської партії у Сенаті після відмови підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і нове фінансування для захисту кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Американський лідер заявив, що "ніколи не думав, що побачить щось подібне, що ми бачимо зараз" на Капітолійському пагорбі.

Також Баден звинуватив колишнього президента, республіканця Дональда Трампа в тому, що той "погрожував" законодавцям "відплатою" у разі підтримки відповідного пакета, що також включив фінансування допомоги для України та Ізраїлю.

За словами голови держави, республіканці зробили це, тому що "їм телефонує Дональд Трамп і погрожує".

Що передувало

Раніше 7 лютого Сенат США відмовився підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і нове фінансування для захисту кордонів.

Зауважимо, що нинішнє провальне голосування за законопроект прогнозували ще вчора, оскільки його відмовилися підтримувати республіканці.

Додамо, що напередодні президент США Байден закликав Конгрес негайно схвалити нове фінансування для допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Між тим у Білому домі різко висловилися про законопроект про допомогу Ізраїлю без України.

Також президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не вирішено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденСенат СШАДопомога Україні